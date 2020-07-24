В Татарстане катер наехал на мужчину

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане на Волге катер наехал на мужчину. Его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ с обширными ранами.

Инцидент произошел сегодня днем в 50 метрах от берега на реке Волга около поселка Васильево Зеленодольского района. Водитель катера «Bayliner45» наехал на купающегося 53-летнего мужчину.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что мужчина плыл брассом в подводных очках и резко вынырнул около лодки. Мужчина, управляющий катером и купающийся вовремя не заметили друг друга.

Судно зарегистрировано в установленном порядке, удостоверение имеется, нарушения по документам и по оснащению судна не выявили,водитель был трезв и ранее в ответственности не привлекался.

Пострадавший купался в необорудованном месте, передает пресс-служба МЧС по РТ.