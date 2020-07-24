Соревнования по футболу в Актанышском районе и аллея славы в Арском: обновления в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 24 июля

Руководитель Актанышского района республики Энгель Фаттахов поделился с подписчиками радостью — в районе родился 100-тый ребенок.

Также сегодня Фаттахов побывал на стадионе, где стартовал чемпионат по футболу среди районных команд.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин выложил на своей странице обращение имама-мухтасиба Бавлинского района Анвара хазрата Хамитова по случаю Курбан-байрама.

Также сегодня Бавлинская ЦРБ получила две машины скорой помощи. Ключи от них вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава Арского района Ильшат Нуриев выложил видео с церемонии закладки именной звезды на аллее славы «Звезды Арска-2020". На ней появились имена отличившихся выпускников района этого года.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поделился фото с церемонии получения ключей от скорой медицинской помощи. Высогорская ЦРБ получила одну машину, оснащенную современным медицинским оборудованием.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин выложил новый пост, в котором поздравил ребят с победой на Всероссийском молодёжном Форуме «Территория смыслов». Студенты Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева выиграли грант на сумму более 1 млн рублей на реализацию своих проектов. У Виктора Казанцева победил проект — «Студия студенческого кино», у Айзата Валиуллина — «Студия дизайна «Diz Pls». Свои идеи ребята будут реализовывать в Нижнекамске.

Татьяна Леухина