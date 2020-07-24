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ХК «Ак Барс — Динамо» представил макет новой игровой формы

17:35, 24.07.2020
ХК «Ак Барс — Динамо» представил макет новой игровой формы
Фото: vk.com/akbarsdynamo

Казанский клуб по хоккею с мячом «Ак Барс — Динамо» представил макет новой игровой формы на сезон-2020/21.

Домашний комплект формы сделан в бело-голубом цвете, гостевой набор будет белой расцветки.

Отныне на передней части игрового свитера будет изображен белый барс из обновленного логотипа казанской команды. Также в дизайне формы использован своеобразный паттерн в традиционном татарском узоре.

Напомним, ранее ХК «Ак Барс — Динамо» представил новый логотип команды.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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