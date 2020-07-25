Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +25 градусов

В субботу, 25 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +20°С до +25°С. В Казани возможно от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет колебаться от +20°С до +24°С.

