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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +25 градусов

06:28, 25.07.2020
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 25 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +20°С до +25°С. В Казани возможно от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет колебаться от +20°С до +24°С.

Общество Татарстан
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