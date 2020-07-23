Porsche отзывает более 600 внедорожников Cayenne в России

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Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 676 автомобилей Porsche Cayenne, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года.

Причиной отзыва являются возможные проблемы с коробкой передач. Так, у транспортных средств есть вероятность того, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic затронутых автомобилей не соответствует требуемым спецификациям. Из-за этого возможна утечка трансмиссионной жидкости, что будет заметно по масляным пятнам под автомобилем. Во время движения вытекающая жидкость ATF может создавать непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

В мае BMW сообщило об отзыве 365 автомобилей разных серий из-за возможных проблем с ремнем безопасности.

