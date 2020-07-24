Российские фильмы покажут на Венецианском кинофестивале

В программу престижного Венецианского кинофестиваля вошли российские фильмы: «Конференция» Ивана Твердовского (продюсеры — Катерина Михайлова и Константин Фам) и «Китобой» Филиппа Юрьева (продюсеры — Алексей Учитель и Кира Саксаганская), сообщает «Интерфакс».

Оба фильма были сняты в копродукции с другими странами и ранее были представлены международной аудитории в рамках организованных компанией «Роскино» мероприятий.

«Конференция» рассказывает о последствиях теракта «Норд-Ост», действие происходит в наши дни. Героиня фильма — заложница, которая спаслась, оставив мужа и детей. Героиня провела в монастыре 18 лет, чтобы смыть свой грех. «Китобой» Юрьева повествует о драме на Русском Севере. Герой — чукотский охотник Лешка, влюбившийся по видеочату в живущую в Америке девушку.

Напомним, в прошлом году главный приз Венецианского фестиваля впервые получил фильм по мотивам комиксов — картина «Джокер» Тодда Филлипса.