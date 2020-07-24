Ленар Габдурахманов: «Мы тоже думали, что раз меньше транспорта, то аварийность станет лучше. Но...»

Фото: Олег Тихонов

Снизил ли карантин количество ДТП

О том, как складывалась ситуация на дорогах республики в первом полугодии 2020 года, сегодня рассказал журналистам начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. В общей сложности за шесть месяцев текущего года в Татарстане произошло 1640 ДТП, число погибших составило 126 человек, 2018 человек получили ранения.



— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение всех основных показателей аварийности. Количество ДТП — на 271 происшествие, погибших — на девять человек, раненых — на 375 человек, — озвучил статистику Ленар Габдурахманов. — Темпы сокращения числа погибших в ДТП — одни из самых высоких в ПФО.



При этом в некоторых районах республики ситуацию на дорогах с трудом можно назвать благополучной. По словам спикера, в четырех муниципальных образованиях Татарстана отмечается рост всех основных показателей аварийности (Аксубаевский, Дрожжановский, Сабинский и Чистопольский). Наибольший рост числа погибших в ДТП зафиксирован в Набережных Челнах, а также Бугульминском, Муслюмовском и Пестречинском районах.



Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ напомнил, что на первое полугодие 2020 года как раз пришелся период самоизоляции, большую часть которого жители республики провели дома. Как оказалось, карантин не сильно сказался на дорожной ситуации.



— Мы тоже думали, что раз меньше транспорта, то аварийность станет лучше. Но если сравнить апрель 2020 года с апрелем 2019-го, то количество погибших осталось точно таким же. По итогам четырех месяцев у нас был рост на семь погибших по отношению к 2019 году. То есть апрель к апрелю мы вышли по нулям, а если посмотреть четыре месяца 2020 и 2019 года — мы вышли на +7. В мае мы вышли на +1 (104 погибших в 2020 году к 103 в 2019-м). По итогам полугодия мы вышли на тот показатель, который я уже озвучил — 126 погибших, что составляет -9 по отношению к 2019 году. Говорить о том, что пандемия существенно повлияла на снижение аварийности, исходя из статистики, я не могу. Пандемия безусловно где-то свою роль сыграла, но не очень существенную, — заключил Ленар Габдурахманов.

6666 пьяных водителей

В ходе пресс-конференции спикер детально разобрал статистику по итогам первого полугодия 2020 года. Если говорить о нетрезвых водителях, то за шесть месяцев было задержано 6666 подобных нарушителей, 595 из них были привлечены к уголовной ответственности. Как отмечает Ленар Габдурахманов, каждое десятое ДТП в Татарстане происходит по вине пьяных автомобилистов.



В части ДТП с участием пешеходов зафиксировано снижение всех показателей аварийности. Всего зарегистрировано 428 наездов, 25 человек погибли, 414 получили ранения.



— Большой проблемой остаются наезды на людей в темное время суток (40% от общего числа ДТП с пешеходами). Из общего числа 20 человек погибли в этот период, — сообщил спикер. — Если говорить о наездах на людей на нерегулируемых пешеходных переходах, то здесь зафиксировано 107 ДТП, ранено 114 человек. Как показал социальный эксперимент ГИБДД МВД по РТ, в 80% случаев казанские водители уступают дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах.

Развитие тотального контроля на дорогах

Наиболее востребованная информация для любого автомобилиста — камеры на дорогах. Как рассказал Габдурахманов, сейчас в Татарстане установлено 1023 камеры для фиксации ПДД, но в 2020 году планируется существенная модернизация приборов



— В планах — установка 230 современных стационарных комплексов, способных фиксировать как мгновенную так и среднюю скорость ТС на дорогах до четырех полос движения. Будут заменены технически устаревшие комплексы «Автодория». Более половины «новинок» — 117 единиц — планируют установить в Казани (на крупных магистралях Большого Казанского кольца, проспекте Победы, третьей транспортной дамбе, проспекте Ямашева, в Большой Крыловке, на Кировской дамбе). Это станет продолжением развития тотального контроля, — заявил спикер.



Также начальник управления ГИБДД МВД по РТ рассказал о том, как проходит точечное повышение скоростного режима на дорогах. Спикер напомнил, что в 2019 году на автодороге М-7 был впервые введен участок с разрешенной максимальной скоростью 110 км/ч, а на дороге Йошкар-Ола-Зеленодольск — 100 км/ч. В текущем году эта работа была продолжена: на М-7 дополнительно было введено еще четыре участка с разрешенной максимальной скоростью 110 км/ч.

— В планах увеличение скоростного режима до 110 км/ч на участке от поворота на Столбищи до поворота на Аэропорт. Единственное, что там смущает — наличие пешеходного перехода и остановки. Все увеличения скоростного режима на различных участках дорог носят сезонный характер: зима-осень — вернемся к старому режиму, — резюмировал Габдурахманов.



Лина Саримова