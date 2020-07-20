Кадыров отреагировал на введенные против него санкции США: «Помпео, мы принимаем бой!»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на новости о введенных против него и его членов семьи санкциях США.

Он опубликовал в Telegram фотографию в комнате с оружием и двумя пулеметами в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — подписал фото глава Чечни.

Позже он опубликовал еще одно фото, где, предположительно, сидит в кругу семьи, и написал обращение к «госдеповцам».

«Я избранный Глава Чеченской Республики, за которого проголосовало почти 100 процентов населения. И сегодня жители региона поддерживают меня, в чем вы можете воочию убедиться, просто приехав в республику, а не принимая решения из-за океана», — пишет политик.

Кадыров не понимает, почему санкции ввели против его жены и дочерей. «Именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.

Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались», — отмечает глава Чечни.

Он подчеркнул, что даже если у его жены или дочерей были бы какие-то интересы в США или в Европе, то они бы бросили их ради государства, семьи и народа. «Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!» — добавил Кадыров.



Сегодня США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его жены Медни Кадыровой и его дочерей Айшат Кадыровой и Карины Кадыровой. Вашингтон считает политика причастным к нарушениям прав человека.

