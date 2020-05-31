ГИБДД Татарстана провела социальный эксперимент: остановят ли казанцы пьяного водителя
В ГИБДД Татарстана проверила, как люди реагируют на пьяного водителя за рулем.
Госавтоинспекция республики провела социальный эксперимент и посадила за руль «пьяного» водителя. В роли нарушителя выступил актер ТЮЗа Ильнур Гарифуллин.
Молодой человек изображал из себя выпившего водителя, который собирается сесть за руль прямо с бутылкой спиртного. Чаще всего люди осуждающе смотрели на него, однако мало кто предпринял попытки не дать пьяному человеку сесть за руль.
Ранее в Татарстане в аварии с КАМАЗом погиб водитель внедорожника. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser влетел в полуприцеп КАМАЗа, после чего внедорожник отказался на обочине.
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