У еще двух российских банков отозвана лицензия — ЦБ РФ

Банк России отозвал лицензию у еще двух российских банков. Об этом говорится на сайте регулятора.

Лицензия аннулирована у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (общество с ограниченной ответственностью) ООО «КБЦА» и у Акционерного коммерческого банка «Ресурс-траст» (акционерное общество) АКБ «Ресурс-траст» (АО). В обоих случаях основанием для аннулирования послужило ходатайство кредитной организации о ее добровольной ликвидации.

Таким образом, только за сегодняшнее утро лицензии лишились четыре банка. Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «Народный банк» и у банка «Невастройинвест».

