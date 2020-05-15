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Происшествия

Приставы закрыли «Золотое яблоко» в Казани

20:42, 15.05.2020
Приставы закрыли «Золотое яблоко» в Казани
Фото: wikimedia.org

В Казани судебные приставы опечатали двери и кассы супермаркета «Золотое яблоко».

Работу парфюмерного супермаркета приостановили по решению суда. Согласно исполнительному документу, организации запрещено торговать косметикой во время режима самоизоляции.

Сотрудники опечатали двери и кассы супермаркета, передает «Татар-информ».

Если магазин возобновит работу во время режима самоизоляции, то владельцам грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее в Челнах приставы опечатали сауну по решению суда.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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