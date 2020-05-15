Приставы закрыли «Золотое яблоко» в Казани
В Казани судебные приставы опечатали двери и кассы супермаркета «Золотое яблоко».
Работу парфюмерного супермаркета приостановили по решению суда. Согласно исполнительному документу, организации запрещено торговать косметикой во время режима самоизоляции.
Сотрудники опечатали двери и кассы супермаркета, передает «Татар-информ».
Если магазин возобновит работу во время режима самоизоляции, то владельцам грозит административная и уголовная ответственность.
Ранее в Челнах приставы опечатали сауну по решению суда.ПроисшествияОбщество Татарстан
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