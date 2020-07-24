Сегодня ЦБ примет решении о возможном снижении ключевой ставки до исторического минимума

Сегодня Банк России должен принять решение о возможном снижении ключевой ставки. Аналитики российских и иностранных банков считают, что Банк России снова снизит ключевую ставку до нового исторического минимума.



Большинство опрошенных экспертов считают, что ключевая ставка снизится на 0,5 п.п., до 4%. Часть аналитиков считают, что банк снизит процентную ставку на 0,25%. При этом снижение может продолжиться в случае второй волны коронавируса.



Напомним, что ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,5% 19 июня. Эльвира Набиуллина сообщала, что эффект от поэтапного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проявится с временным лагом в три-шесть кварталов.

