В разгар пандемии в Казани открылся бутик со стоимостью техники до 3 млн

В разгар пандемии коронавируса на площадях жилого комплекса Z House в центре Казани начал работу первый в Татарстане монобрендовый магазин итальянской премиальной бытовой техники Smeg. Открытие состоялось 1 июля.



Техника Smeg позиционируется в верхнем ценовом сегменте. Компания активно экспериментирует с расцветкой и оформлением розничной продукции. Однако придерживается классических форм крупной бытовой техники 50-х годов XX века. Параллельно компания развивает линию коммерческой техники для оборудования профессиональных цехов по приготовлению еды. В Казани планируется развивать оба направления.



Стоимость мелкой бытовой техники в Smeg, например чайников, начинается от 14 тыс. рублей. Стоимость духовых шкафов варьируется от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. Холодильников — от 60 тыс. рублей за мини-формат до нескольких миллионов. В линейке у Smeg есть выпущенный ограниченным тиражом холодильник за 3,5 млн рублей, вручную расписанный сицилийскими художниками. Отдельный «экспонат» в казанском магазине — мини-бар в виде передней части культовой малолитражки Fiat 500.



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