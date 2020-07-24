В Татарстане создается система оповещения водителей на частоте дальнобойщиков

В Татарстане началось создание системы непрерывного круглосуточного оповещения водителей на участках федеральных автодорог, проходящих по территории республики.



Извещение об электронном аукционе стоимостью 9,433 млн рублей на право выполнения комплекса работ по созданию системы оповещения водителей на федеральных автодорогах, проходящих по территории Татарстана, появилось на этой неделе. Инициатива создания системы принадлежит руководству республиканской ГИБДД.

Подрядчику предстоит создать систему из радиосервера, ретрансляторов, компьютера, которая позволит оповещать водителей о погодных катаклизмах и ЧП на дорогах федерального значения Москва — Уфа (М-7, участок длиной 431 км), Москва — Челябинск (М-5, 34 км), Казань — Оренбург (1Р-239, 389 км), Казань — Ульяновск (1Р-241, 137 км), Казань — Йошкар-Ола (1Р-175, 13 км) и Елабуга — Ижевск (Р-320, 29 км). Управляться система будет из здания республиканской ГИБДД на Оренбургском тракте, там будет размещен и радиосервер. Вещать татарстанская госавтоинспекция планирует на 15-м канале «Си-Би» — той самой частоте дальнобойщиков и профессиональных водителей.

Подробнее о новой системе в материале «Реального времени».

