Аналитики назвали самые популярные марки смартфонов у казанцев

Смартфоны марки Huawei заняли первое место по продажам во втором квартале 2020 в Казани, говорится в исследовании «МТС».

На втором месте оказались смартфоны марки Samsung, на третьем — Xiaomi. На четвертом месте по популярности у казанцев оказались гаджеты Apple.

Самыми продаваемыми смартфонами в России по итогам второго квартала 2020 года стали: Samsung Galaxy A51, Honor 8A, Honor 20 Lite, Samsung Galaxy A10, Honor 10i, Honor 10 Lite, Xiaomi Redmi 7A 16 ГБ, Samsung Galaxy A30S, Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 7A 32 ГБ.

Согласно исследованию МТС, в период самоизоляции продажи в Казани сократились на 39% по отношению к марту, а после ослабления режима самоизоляции в мае выросли на 46% к апрелю, в июне также на 46%.

Аналитики компании отметили, что концу первого полугодия 2020 года уровень продаж смартфонов в Казани почти вернулся на доковидный уровень. При этом количество проданных смартфонов увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но и средняя стоимость гаджетов упала на столько же — 2,4%.

Также в столице Татарстана отмечен значительный скачок онлайн продаж: на 306% в апреле по сравнению с мартом, еще на 14% в мае и на 7% в июне.



Как отметили в компании, рынок гаджетов смог быстро реабилитироваться за счет отложенного спроса и снижения трат на отдых. Так, казанцы потратили в 2,5 раза меньше денег на путешествия, чем годом ранее, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе МТС.

Ранее исследование показало, что жители Казани стали реже покупать смартфоны.

