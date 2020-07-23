Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение ему воинского звания генерал-майора.

«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — рассказал глава Чечни на своей странице «ВКонтакте.

Кадыров признался, что выслушал новость об этом, как и полагается, по стойке смирно.

Также глава Чечни сообщил о своем переводе из структуры МВД в Росгвардию.

В понедельник США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Вашингтон считает его причастным к нарушениям прав человека.

