Источник: кинотеатры в Москве готовятся возобновить работу 1 августа

Кинотеатры в Москве могут открыться к 1 августа, сообщили «Реальному времени» осведомленные источники.

Ранее планировалось, что кинотеатры в России возобновят работу с 13 июля. Соответствующее постановление подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

При этом решение об открытии кинотеатров в конкретном регионе будут принимать его власти.



15 июля в Татарстане ввели новые послабления в режим ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, власти разрешили возобновить работу торговым центрам, при этом кинотеатры по-прежнему не смогут открыться.

В Роспотребнадзоре РТ напомнили, что кинопоказы относятся к массовым мероприятиям, которые пока в республике остаются под запретом.