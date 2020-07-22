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Источник: кинотеатры в Москве готовятся возобновить работу 1 августа

23:30, 22.07.2020
Источник: кинотеатры в Москве готовятся возобновить работу 1 августа
Фото: wikipedia.org Dyomina a.

Кинотеатры в Москве могут открыться к 1 августа, сообщили «Реальному времени» осведомленные источники.

Ранее планировалось, что кинотеатры в России возобновят работу с 13 июля. Соответствующее постановление подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

При этом решение об открытии кинотеатров в конкретном регионе будут принимать его власти.

15 июля в Татарстане ввели новые послабления в режим ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, власти разрешили возобновить работу торговым центрам, при этом кинотеатры по-прежнему не смогут открыться.

В Роспотребнадзоре РТ напомнили, что кинопоказы относятся к массовым мероприятиям, которые пока в республике остаются под запретом.

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