Новости спорта

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Туктамышева окончила университет с красным дипломом

15:54, 23.07.2020
Туктамышева окончила университет с красным дипломом
Фото: vk.com/lizatuktamisheva

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выложила в своем «Инстаграм» фотографию с красным дипломом.

«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала публикацию Туктамышева.

В нынешнем году российская фигуристка окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Напомним, ранее Туктамышева сообщила о расставании со своим парнем, фигуристом Андреем Лазукиным.

СпортФигурное катание
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также