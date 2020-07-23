Туктамышева окончила университет с красным дипломом

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выложила в своем «Инстаграм» фотографию с красным дипломом.

«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала публикацию Туктамышева.

В нынешнем году российская фигуристка окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Напомним, ранее Туктамышева сообщила о расставании со своим парнем, фигуристом Андреем Лазукиным.