Туктамышева сообщила о расставании с фигуристом Лазукиным

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева сообщила о расставании со своим парнем — 22-летним фигуристом Андреем Лазукиным.

— Мог бы помочь ваш молодой человек, Андрей Лазукин, но, слышала, вы расстались?

— Это правда. Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства, — заявила Туктамышева.

Напомним, ранее Туктамышева вошла в число запасных сборной России по фигурному катанию на предстоящий в канадском Монреале чемпионат мира.