В Кремле заявили об отсутствии решения по открытию российских границ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские границы будут открываться по принципу взаимности, но в настоящее время никаких заявлений от властей по этому поводу нет.

Он отметил, что правительство РФ и штаб сейчас налаживают контакт с другими государствами.

«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России», — передает RT слова Пескова.

На прошлой неделе авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Ожидается, что уже 3 августа самолеты из Турции должны прибыть в Казань.

