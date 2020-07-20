В загородных лагерях Татарстана отдохнули 3 112 детей из Казани

Фото: Инна Серова

Завтра состоится второй заезд детей в татарстанские летние загородные лагеря, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии Казани председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. В муниципальных лагерях во вторую смену должны отдохнуть 1 700 детей из Казани, в лагерях, принадлежащих предприятиям и организациям — 1 300. Всего на лето 2020 года запланирован отдых в загородных лагерях 11 405 детей из Казани.

По его словам, в первую смену в муниципальных татарстанских детских загородных лагерях отдохнули 1 722 юных казанца, еще 1 390 — в загородных лагерях предприятий и организаций. Серьезных происшествий и нарушений в первую смену не зафиксировано, а 20 обращений в медпункты были «в основном связаны со ссадинами, ушибами, царапинами и укусами ос».

Ранее «Реальное время» сообщало, что суд Симферополя отклонил иск родителей детей, которые в прошлом году отравились на отдыхе в крымском лагере «Лучистый» под Евпаторией.