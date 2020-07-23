В Татарстане должник нашел деньги на алименты, когда приставы арестовали автомобиль
В Татарстане отец, задолжавший алименты, выплатил 470 тысяч рублей долга после того, как приставы арестовали его автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В суде 47-летний мужчина был ограничен в правах на автомобиль. Приставы составили акт описи и ареста автомобиля Mazda. Машина была изъята.
На следующий день после ареста мужчина полностью погасил задолженность и предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате.
Отметим, что судебные приставы регулярно арестовывают автомобили должников. Недавно были изъяты Audi A4 и «Лада Калина» в Набережных Челнах и в Высокогорском районе республики.
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