В Татарстане должник нашел деньги на алименты, когда приставы арестовали автомобиль

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ (архив)

В Татарстане отец, задолжавший алименты, выплатил 470 тысяч рублей долга после того, как приставы арестовали его автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В суде 47-летний мужчина был ограничен в правах на автомобиль. Приставы составили акт описи и ареста автомобиля Mazda. Машина была изъята.

На следующий день после ареста мужчина полностью погасил задолженность и предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате.

Отметим, что судебные приставы регулярно арестовывают автомобили должников. Недавно были изъяты Audi A4 и «Лада Калина» в Набережных Челнах и в Высокогорском районе республики.

