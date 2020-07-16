В Татарстане приставы за долги арестовали два автомобиля

Фото: Пресс-служба УФССП России по РТ

Сегодня судебные приставы арестовали автомобили Audi A4 и Лада Калина в Набережных Челнах и в Высокогорском районе республики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Набережных Челнах был обнаружен автомобиль Audi А4, владелец которого задолжал 234 тысячи рублей. В отношении 35-летнего мужчины у судебных приставов было два исполнительных производства о взыскании долгов.

В Высокогорском районе Татарстана арестовали автомобиль «Лада Калина», владелец которого задолжал по налогам свыше 238 тысяч рублей.

После изъятия авто владелец Audi A4 полностью выплатил долг по налогам. Хозяин отечественного автомобиля также должен найти деньги, иначе авто будет будет принудительно продано.

Такжево время совместного рейда судебных приставов, сотрудников ГИБДД с представителями налоговой службы был арестован личный автомобиль должника в центре Казани.

