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Роспотребнадзор РТ призвал пожилых не участвовать в праздновании Курбан-байрама

14:55, 22.07.2020
Роспотребнадзор РТ призвал пожилых не участвовать в праздновании Курбан-байрама
Фото: kzn.ru

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что ведомство настоятельно рекомендует пожилым людям не участвовать в массовых празднованиях по случаю предстоящего Курбан-байрама.

«Мы настаиваем на том, чтобы лица старше 65 лет провели время дома, не участвовали в мероприятиях. Жертвенное мясо им могут привезти волонтеры, как это было на ифтар», — сказала Авдонина сегодня.

Спикер напомнила о соблюдении дистанции и правил гигиены. Помимо «ковида», меры профилактики должны соблюдаться и от сибирской язвы — все участники обряда должны быть привиты.

Ранее сообщалось, что Курбан-байрам в Татарстане пройдет с молитвами на свежем воздухе.

Общество Татарстан
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