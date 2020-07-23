В августе из Казани откроется третий рейс в Калининград

Фото: Реальное время

Из Казани открывается еще один, третий рейс в Калининград. С 7 августа авиаперевозчик «Северный ветер» (Nordwind Airlines) добавляет еще один рейс по пятницам.

Новые рейсы будут запущены с 7 августа. Таким образом, вылеты из Казани запланированы по четвергам (12.00), пятницам (13.50) и воскресеньям (12.00).

В графике перелетов возможны изменения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) запускает два рейса по маршруту Казань — Калининград — Казань.



