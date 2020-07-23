На Черном море начались испытания корабля, построенного на Зеленодольском заводе имени Горького
На Черном море приступили к испытаниям третьего патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин», построенного на производственных мощностях АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» в Зеленодольске.
Как сообщают «РИА Новости», в планах у экипажа провести наладку и проверку главной энергетической установки на разных режимах работы, испытать резервные механизмы и различное оборудование и протестировать внутрикорабельные средства связи.
«Павел Державин» должен войти в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.
Отметим, что на Черноморском флоте уже служат два судна, которые построены на Зеленодольском заводе имени Горького, — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев».
Ранее сообщалось, что ВМФ России планирует принять в состав Военно-морского флота новейший большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370 «Михаил Казанский».
Справка
Патрульный корабль проекта 22160, спроектированный АО «Северное проектно-конструкторское бюро», на котором впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения, предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны. Судно может выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
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