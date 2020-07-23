На Черном море начались испытания корабля, построенного на Зеленодольском заводе имени Горького

На Черном море приступили к испытаниям третьего патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин», построенного на производственных мощностях АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» в Зеленодольске.

Как сообщают «РИА Новости», в планах у экипажа провести наладку и проверку главной энергетической установки на разных режимах работы, испытать резервные механизмы и различное оборудование и протестировать внутрикорабельные средства связи.

«Павел Державин» должен войти в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

Отметим, что на Черноморском флоте уже служат два судна, которые построены на Зеленодольском заводе имени Горького, — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев».

Ранее сообщалось, что ВМФ России планирует принять в состав Военно-морского флота новейший большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370 «Михаил Казанский».

