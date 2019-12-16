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В состав ВМФ войдет катер-катамаран «Михаил Казанский»

07:41, 16.12.2019
В состав ВМФ войдет катер-катамаран «Михаил Казанский»
Фото: Минобороны РФ

ВМФ России планирует принять в состав Военно-морского флота новейший большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370 «Михаил Казанский». Церемония передачи судна пройдет на Выборгском судостроительном заводе.

«Михаил Казанский» является головным судном в серии проекта 23370Г, предназначенной для Гидрографической службы. Его испытания успешно завершились 8 декабря. На испытаниях были оценены его маневренность, мореходные качества, работа систем и устройств на борту.

Как сообщает РЕН ТВ, уникальность катера заключается в катамаранной конструкции корпуса. Это позволило увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования.

До конца 2020 ВМФ планируют передать три таких судна. Все катера этой серии назовут в честь выдающихся российских маячников. Приказом Главкома ВМФ России большому гидрографическому катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, участника прокладки «Дороги жизни» на Ладоге в годы блокады Ленинграда, инженера-полковника Михаила Казанского.

Общество Татарстан
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