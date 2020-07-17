Рынок кредитных карт в Татарстане обвалился вдвое

Банки заставили пользователей кредиток «затянуть пояса»

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй, во II квартале 2020 года банки России выдали 1,4 миллиона новых кредиток — на 50,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (2,83 млн). Эту статистику считают из данных 4 000 кредитных организаций, которые передают в НБКИ сведения на постоянной основе.

Снижение зафиксировано во всех регионах страны. Среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных карт самое большее падение оказалось в Москве (-61%), Московской области (-58,1%), Санкт-Петербурге (-54,7%), Краснодарском крае (-52,6%) и Волгоградской области (-52,1%).

Татарстан показал чуть меньшее, но сравнимое снижение: -50,8%. По количеству выданных во II квартале 2020 года кредитных карт республика занимает 13-е место в вышеупомянутом «рейтинге тридцати». Если за аналогичный период 2019 года татарстанцы получили 76 443 кредитки, то в «коронавирусную» весну 2020-го — только 37 606.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин аргументирует такой обвал тем, что банки ужесточили кредитную политику, ориентируясь в основном на тех заемщиков, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находится на высоком уровне.

— А эти граждане в апреле — июне текущего года, скорее всего, выбрали тактику снижения своей кредитной активности и долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств. Об этом свидетельствует и статистика заявок на получение новых кредитных карт: в июне их количество составило лишь 69% от уровня «докарантинного» марта, — констатирует Викулин.



Эксперт: «Второй квартал — худшая точка нынешнего кризиса»

Евгений Надоршин, главный экономист «ПФ Капитал», поделился с «Реальным временем» своим прогнозом относительно того, как будет развиваться ситуация на рынке кредитных карт в ближайшее время:

— Видимо, второй квартал — худшая точка нынешнего кризиса. Новости июня позволяют говорить, что кредитование восстанавливается. Причем по каким-то сегментам (например, автокредиты) мы точно увидим локальный всплеск в июне — июле. Похоже, народ решил, что купить автомобиль — лучший способ защититься от коронавируса. Действительно, использование личного автотранспорта может как-то снизить риск заражения, поэтому, по меркам нынешнего рынка, будет бум автокредитования. Плюс субсидированная ипотека тоже растет — какое-то время это будет наблюдаться.

Думаю, это будет сильно сдерживать процесс восстановления выдачи кредитных карт. Просто потому что у людей уйдут деньги на ипотеку и автокредиты, и в этих обстоятельствах будет сложнее предстать перед банком с просьбой расширить лимит или выдать новую кредитку. Кстати, банки в последние месяцы резали лимиты по картам. Мне даже попадались на глаза публикации о том, что у пенсионеров лимиты по картам сейчас больше, чем у работающих! Это много говорит о том, как оцениваются риски по кредитным картам — по пенсиям, по крайней мере, у банков есть четкое понимание их размера и периодичности. Все это говорит о том, насколько осторожнее сейчас стали банки.

Поэтому улучшение ситуации на рынке кредитных карт будет не стремительным. Такого скачка, как в ипотеке или автокредитовании, не произойдет. (Но, кстати, и автокредиты, и ипотеки — это временно, и к осени рост может успокоиться, а то и снова просесть). Восстановление по кредитным картам будет более спокойным, зато стабильным. Думаю, в 2021 году рынок может даже превысить показатели 2019-го — из-за проблем с формированием сбережений. Население все больше и больше будет полагаться на кредитные ресурсы. Потому что возможности формировать сбережения сейчас сильно упали, а собственных доходов будет не хватать на тот уровень жизни, который население хочет вести.

Правда, это чревато еще одной проблемой: все это не будет способствовать улучшению так называемого качества заемщиков. Полагаю, население сейчас сильнее разделяется: надежные заемщики гасят подавляющую часть своих кредитов, и их больше всего привлекают грейс-периоды кредитных карт. А вот ненадежные заемщики будут все глубже уходить в кредиты. Проценты по потребкредитам уже и так находятся на историческом уровне и меньше уже вряд ли станут. При этом прогноз по доходам населения продолжает быть пессимистичным. Реальные располагаемые доходы населения падают, и даже если начнут расти в следующем году, то уровень доходов все равно будет ниже 2019 года. И даже по сниженным ставкам обслуживать кредиты в такой ситуации будет еще сложнее.

Людмила Губаева