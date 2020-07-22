Нападающий Игнатьев забил первый гол за «Рубин» в 11-м матче

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев забил свой первый гол за команду Слуцкого в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), реализовав пенальти.

На 44-й минуте главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый за фол защитника москвичей Айртона на Хвиче Кварацхелии.

Это первый гол Игнатьева за 11 матчей, проведенных в составе «Рубина».

Напомним, что 21-летний нападающий перешел в казанский клуб из «Краснодара» зимой за 7 миллионов евро. Его трансфер стал самым дорогим в РПЛ в зимнее трансферное окно. До этого последний раз он забивал в ноябре 2019 года, играя за «Краснодар» в Лиге Европы в матче с «Трабзонспором» (3:1).