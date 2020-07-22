Вовченко из «Северстали» мог перейти в «Ак Барс»

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко летом мог перейти в казанский «Ак Барс». Об этом рассказал главный тренер клуба из Череповецка Андрей Разин.

«Кара — крайний нападающий, хороший игрок. Летом была заинтересованность у «Ак Барса» в Вовченко. С нашей стороны были предложения поменяться на Кару с доплатой, думали, что не удержим Вовченко. В итоге и Вовченко остался, и Кара пришел. Мы за Кару заплатили деньги», — сказал Разин.

Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара был обменян в «Северсталь». В обмен казанцы получили денежную компенсацию за игрока.

Напомним, ранее появлялась информация о желании «Ак Барса» «расчистить» платежную ведомость клуба после перехода нападающего Найджела Доуса.