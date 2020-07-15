«Ак Барс» может расстаться с Абросимовым и Карой из-за подписания Доуса

«Ак Барс» рассматривает варианты разгрузки платежной ведомости путем обмена хоккеистов, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Наиболее вероятным является расставание с защитником Романом Абросимовым и нападающим Владиславом Карой. Казанцы предлагают этих хоккеистов другим клубам КХЛ.

«Ак Барс» вынужден работать над разгрузкой платежки после подписания контракта с форвардом Найджелом Доусом. По некоторым данным, канадский нападающий заработает за год около 60 миллионов рублей. Зарплата Абросимова составляет 15 млн рублей, а Кары — 10 млн рублей.

Напомним, ранее Абросимов был обменян из ХК «Сочи» на денежную компенсацию.