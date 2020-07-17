«Ак Барс» обменял Кару в «Северсталь»

Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара стал игроком «Северстали». Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.

«Северсталь» и «Ак Барс» совершили обмен. Состав череповецкого клуба пополнил Владислав Кара, казанцы получают денежную компенсацию», — говорится в сообщении клуба.

Владислав Кара усилит атаку «Северстали



«Северсталь» и «Ак Барс» совершили обмен. Состав череповецкого клуба пополнил Владислав Кара, казанцы получают денежную компенсацию. pic.twitter.com/8m78Z7RAf1 — HC Severstal (@severstalclub) July 17, 2020

Напомним, ранее появлялась информация о желании «Ак Барса» «расчистить» платежную ведомость клуба после перехода нападающего Найджела Доуса. Одним из вариантов решения вопроса является обмен защитника Романа Абросимова и форварда Кары. За сезон они зарабатывают около 25 миллионов рублей.

Отметим, что агент Кары до этого опроверг слухи о возможном обмене хоккеиста.