«Ак Барс» обменял Кару в «Северсталь»
Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара стал игроком «Северстали». Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.
«Северсталь» и «Ак Барс» совершили обмен. Состав череповецкого клуба пополнил Владислав Кара, казанцы получают денежную компенсацию», — говорится в сообщении клуба.
Владислав Кара усилит атаку «Северстали— HC Severstal (@severstalclub) July 17, 2020
«Северсталь» и «Ак Барс» совершили обмен. Состав череповецкого клуба пополнил Владислав Кара, казанцы получают денежную компенсацию. pic.twitter.com/8m78Z7RAf1
Напомним, ранее появлялась информация о желании «Ак Барса» «расчистить» платежную ведомость клуба после перехода нападающего Найджела Доуса. Одним из вариантов решения вопроса является обмен защитника Романа Абросимова и форварда Кары. За сезон они зарабатывают около 25 миллионов рублей.
Отметим, что агент Кары до этого опроверг слухи о возможном обмене хоккеиста.СпортХоккей Татарстан
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