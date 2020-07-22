СМИ: «Спартак» заинтересовался Кокориным
«Спартак» рассматривает вариант с приглашением в команду нападающего Александра Кокорина, сообщает издание Sport24.
По данным источника, московский клуб в ближайшее время выступит со своим контрактным предложением к футболисту.
На данный момент Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Его контракт с питерским клубом истекает в конце сезона-2019/20, и футболист станет свободным агентом.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны казанского «Рубина» и московского «Динамо».СпортФутбол
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