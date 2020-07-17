ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

В Хабаровске силовики пресекли теракт, планировавшийся в местах массового скопления людей.

ФСБ задержала 32-летнего гражданина одной из центральноазиатских республик, который, по данным спецслужбы, планировал по указанию главарей международных террористов теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

У подозреваемого изъяли бутылку с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, уточнили в ФСБ.

В его телефоне обнаружили видеозапись присяги террористам и переписку с обсуждением планируемого теракта.

Подозреваемого арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к теракту». По части 1 статьи 205 УК ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, передает «РИА Новости».