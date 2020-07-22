«Дзюба забьет». Игрок «Ак Барса» Лукоянов дал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов дал свой прогноз на матч 30-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

«Спартак» «Рубин» обыграет. С каким счетом? 2:1. Забьет Дзюба. Упадет, а потом забьет», — сказал Лукоянов клубной пресс-службе.

Отметим, что нападающий Артем Дзюба выступает за питерский «Зенит» и участие в сегодняшнем матче не примет.

Встреча между «Рубином» и «Спартаком» состоится на «Ак Барс Арене» в среду, 22 июля. Начало матча — в 19.00 по мск.

Ранее стало известно, что полузащитник казанцев Денис Макаров пропустит игру с красно-белыми.