За сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса

Фото: Реальное время

За сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса. Об этом сегодня рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Всего в Татарстане насчитывается 5 309 случаев заболевания коронавирусом. 4 167 человек выздоровели, в том числе 28 за минувшие сутки. Под наблюдением остается 1 157 человек и 65 лиц, прибывших из зарубежья.

На ИВЛ в Татарстане сейчас находится 47 человек.