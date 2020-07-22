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За сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса

10:14, 22.07.2020
За сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса
Фото: Реальное время

За сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса. Об этом сегодня рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего в Татарстане насчитывается 5 309 случаев заболевания коронавирусом. 4 167 человек выздоровели, в том числе 28 за минувшие сутки. Под наблюдением остается 1 157 человек и 65 лиц, прибывших из зарубежья.

На ИВЛ в Татарстане сейчас находится 47 человек.

Общество Татарстан
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