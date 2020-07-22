«Волжскую судоходную компанию» оштрафовали на 400 тысяч

«Волжскую судоходную компанию» признали виновной в незаконной добыче недр в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Год назад инспекторы Минэкологии РТ спутниковой навигации ГЛОНАСС +112 выявили нарушение в акватории Куйбышевского водохранилища. «Волжскую судоходную компанию» привлекли к административной ответственности за разработку недр вне отведенного лицензионного участка. Учитывая тяжелое материальное положение юрлица, штраф снизили с 800 до 400 тысяч рублей.

Нарушитель пытался оспорить штраф сначала в Арбитражном суде Татарстана, а затем в Арбитражном апелляционном суде Самары. Обе судебные инстанции оставили апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее сообщалось, что с «Волжских путешествий» через суд хотят взыскать почти 3 млн рублей.

