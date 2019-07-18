С «Волжских путешествий» через суд хотят взыскать почти 3 млн рублей
ООО «Судоходная компания» (Казань, ул. Московская, 15) подало исковое заявление в отношении ООО «Волжские путешествия+» (Казань, ул. Достоевского, 74а).
Сумма исковых требований — 2 983 200 рублей. Заявление отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Документы размещены в системе «Электронное правосудие».
Напомним, в начале ноября 2018 года Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключило из единого федерального реестра туроператоров казанское турагентство «Волжские путешествия+».
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