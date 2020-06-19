Акции «Яндекса» обновили исторический максимум, превысив февральский рекорд

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум, следует из данных Московской биржи.

Так, к 15:00 по московскому времени 19 июня акции «Яндекса» стоили до 3 176 рублей за бумагу. Прошлый рекорд был зафиксирован в феврале, когда акции компании достигли стоимости в 3 143 рубля, после этого они падали в цене вплоть до 2 241 рубля.

Акции компании растут уже с 11 июня. Аналитики объясняют это ожидаемой консолидацией активов такси и доставки с последующим IPO, выходом Сбербанка из маркетплейса «Беру», а также возможным включением акций компании в индексы MSCI и общим оптимизмом на фондовом рынке, пишет «Коммерсантъ».

В начале июня стало известно, что Яндекс» в партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) выведет на дороги общего пользования в России и США 100 новых беспилотных автомобилей Hyundai Sonata в этом году.

