Ночью под Казанью полностью сгорел двухэтажный коттедж — видео
Ночью под Казанью произошел пожар в частном коттедже. Видеозапись горящего дома опубликована в соцсетях.
По данным пользователей, пожар произошел в деревне Куюки на улице 2-я Полевая. К часу ночь двухэтажный дом был объят огнем. На кадрах видно, что у строения обвалилась крыша.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в Альметьевске произошел пожар в промзоне. Горело административное нежилое здание.
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