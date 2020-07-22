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Ночью под Казанью полностью сгорел двухэтажный коттедж — видео

08:20, 22.07.2020
Ночью под Казанью полностью сгорел двухэтажный коттедж — видео
Фото: Реальное время

Ночью под Казанью произошел пожар в частном коттедже. Видеозапись горящего дома опубликована в соцсетях.

По данным пользователей, пожар произошел в деревне Куюки на улице 2-я Полевая. К часу ночь двухэтажный дом был объят огнем. На кадрах видно, что у строения обвалилась крыша.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Альметьевске произошел пожар в промзоне. Горело административное нежилое здание.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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