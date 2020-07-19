В Альметьевске произошел пожар в промзоне

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Альметьевские огнеборцы смогли потушить пожар в промзоне почти за час. Загорелось одноэтажное здание на улице Полевой.

Сообщение о возгорании поступило в 20.28, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Уже через три минуты пожарные прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что горит административное нежилое здание. Угрозы распространения огня на другие здания не было.

Пожар был локализован в 21.13, открытое горение удалось ликвидировать в 21.20. Площадь пожара составила 30 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.