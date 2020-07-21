Имам мухтасиб Нижнекамска рассказал, как пройдет Курбан байрам в городе

Имам мухтасиб Нижнекамска Салих хазрат Ибрагимов рассказал, как пройдет празднование Курбан байрама в городе в этом году.

Праздник пройдет 31 июля, в пятницу. Этот день в республике официально объявлен выходным.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в молельном зале мечети на молитве смогут присутствовать не более 90 человек, остальные верующие смогут прочитать намаз на улице. Всем прихожанам необходимо иметь маску, перчатки и коврик.

Праздничные мероприятия начнутся в 3:30 и продлятся час. В этом году продажа и забой животных возле мечети производится не будет, напомнил Ибрагимов.



Кроме того, проповедь и молитву традиционно будут транслировать на большом экране, также будет организована праздничная торговля. Возможность сделать садака, помянуть предков и помолиться о живых тоже будет, аксакалы как обычно будут стоять во дворе и вокруг мечети, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Сегодня ДУМ РТ определило места для заклания жертвенных баранов на Курбан-байрам.

