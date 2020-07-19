Уроженец Казани, генерал-лейтенант Рафаиль Закиров скончался в Москве

Фото: страница в Facebook полпредства Татарстана в Москве

Бывший глава Управления авиации МЧС России, генерал-лейтенант Рафаиль Закиров скончался накануне в Москве на 72-м году жизни.

О смерти Закирова сообщила пресс-служба МЧС России, а также полпредство Татарстана в Москве. Как добавили в полпредстве, церемония прощания с Закировым состоится 21 июля в 9.30 утра. Церемония пройдет на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Закиров с 1995 года занимал должности начальника Управления авиации, начальника авиации МЧС России — директора Государственного унитарного авиационного предприятия, а также начальника авиации — начальника Управления авиации МЧС России.

Под его руководством были разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, борьбы с разливами нефти, а также технологии тушения крупных природных и техногенных пожаров, не имеющих аналогов в мировой практике.