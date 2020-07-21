В Татарстане православные отметили Праздник Казанской иконы Божией Матери — видео
Православные верующие отметили в Татарстане Праздник Казанской иконы Божией Матери, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В Казани богослужения под открытым небом прошли у мужского Богородицкого монастыря и возрождаемого собора Казанской иконы Божьей матери. Все верующие соблюдали дистанцию и были в масках и перчатках.
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией традиционный крестный ход отменили.
Впервые праздник Богородицы в Казани торжественно отметили в 2005 году.
Ранее для организации порядка и соблюдения социальной дистанции во время празднования дня Казанской иконы Божией Матери в Казани набирали волонтеров.
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