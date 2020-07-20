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В Казани набирают волонтеров следить за дистанцией в церкви

11:04, 20.07.2020
В Казани набирают волонтеров следить за дистанцией в церкви
Фото: kzn.ru

В Казани набирают добровольцев для организации порядка и соблюдения социальной дистанции во время празднования дня Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте исполкома.

21 июля в 9.00 начнется Божественная литургия в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Волонтеры должны будут координировать действия верующих на богослужении, следить за соблюдением дистанции и порядком.

Традиционный крестный ход в этом году отменен.

Отметим, что по новым правилам при площади храма не более 400 квадратных метров на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра.

Общество Татарстан
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