В Казани набирают волонтеров следить за дистанцией в церкви

В Казани набирают добровольцев для организации порядка и соблюдения социальной дистанции во время празднования дня Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте исполкома.

21 июля в 9.00 начнется Божественная литургия в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Волонтеры должны будут координировать действия верующих на богослужении, следить за соблюдением дистанции и порядком.

Традиционный крестный ход в этом году отменен.

Отметим, что по новым правилам при площади храма не более 400 квадратных метров на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра.