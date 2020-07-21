Петров, Ган и Зубарев подписали контракт с «Ак Барс — Динамо»

Три новых хоккеиста пополнили состав казанской команды по хоккею с мячом «Ак Барс — Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команду усилили три хоккеиста: чемпионы Всемирной зимней Универсиады — 2019 Сергей Ган и Денис Петров, а также экс-игрок казанцев Максим Зубарев.

В минувшем сезоне Ган выступал за «Байкал-Энергию». Всего нападающий сыграл свыше 200 матчей на уровне Суперлиги и набрал 94 (66+28) очка.

Петров на протяжении последних шести лет играл в «Сибсельмаше», проведя за клуб 116 встреч, в которых отметился 37 (13+24) очками.

Зубарев является серебряным и бронзовым призером чемпионата России в составе «Динамо-Казань». Это уже его четвертое пришествие в казанский клуб. Последние три сезона он выступал за «Строитель».

Напомним, ранее «Ак Барс — Динамо» представило новый логотип клуба.