Путин объявил благодарность главам Минцифры и Минтруда Татарстана

Президент России Владимир Путин объявил благодарность министру цифрового развития РТ Айрату Хайруллину, министру труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмире Зариповой за вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат телевещания.

Также благодарности от главы государства удостоился председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. Документ опубликован на портале правовой информации.



Кроме того, почетной грамотой президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден заместитель премьер-министра РТ, полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин.