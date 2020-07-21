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Путин объявил благодарность главам Минцифры и Минтруда Татарстана

15:55, 21.07.2020
Путин объявил благодарность главам Минцифры и Минтруда Татарстана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил благодарность министру цифрового развития РТ Айрату Хайруллину, министру труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмире Зариповой за вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат телевещания.

Также благодарности от главы государства удостоился председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, почетной грамотой президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден заместитель премьер-министра РТ, полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин.

ОбществоВласть Татарстан
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