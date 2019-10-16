Новости общества

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане Юрьевскую пещеру благоустроят в следующем году

16:00, 16.10.2019 2
В Татарстане Юрьевскую пещеру благоустроят в следующем году
Фото: wikimedia.org

Юрьевскую пещеру в Татарстане благоустроят в 2020 году.

В настоящее время разрабатывается проект благоустройства и создания туристической инфраструктуры на территории пещер.

«Сейчас данные пещеры посещает большое количество людей, но точную цифру мы не знаем. Сегодня там полностью отсутствует какая-либо инфраструктура. Наша задача ввести этот объект в полноценный туристический оборот. Сделать ее максимально комфортным для пребывания туристов», — сказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

По его словам, работы по благоустройству должны быть проведены в 2020—2021 годах. Стоимость работ станет известна после разработки, пишет РБК.

Как отметил глава Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов, благоустройство данной природной зоны необходимо, чтобы объект был востребован у туристов. Кроме того, в настоящее время есть потребность в новых объектах для туристического посещения, а пещеры являются интересным вариантом.

Ранее стало известно, что пенсионер Николай Трофимов своими силами восстановил мост около поселка Крутушка. За проделанную работу активиста поблагодарил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Справка

Юрьевская пещера расположена неподалеку от Камского Устья. Здесь находится старейший в Европе гипсовый рудник. Это единственная пещера в Татарстане, доступная для посещения туристами.

ОбществоИнфраструктураИстория Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    "Наша задача ввести этот объект в полноценный туристический оборот. Сделать ее максимально комфортным для пребывания туристов" и сделать её максимально неинтересной для экстрималов. А обычные туристы пусть по штольням гуляют. Ещё лаз в "Красную комнату" там расширьте, умники.
    Ответить
  • Анонимно 16 окт
    Зачем??? Главный интерес их посещения в нетронутости природы и определённой труднодоступности... Очень правильно обустраивать общественные пространства и создавать туристическую инфраструктуру. Но надо же меру знать и обдумано к вопросу подходить. И оставлять нетронутые уголки природы тоже.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров