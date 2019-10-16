В Татарстане Юрьевскую пещеру благоустроят в следующем году

Юрьевскую пещеру в Татарстане благоустроят в 2020 году.

В настоящее время разрабатывается проект благоустройства и создания туристической инфраструктуры на территории пещер.

«Сейчас данные пещеры посещает большое количество людей, но точную цифру мы не знаем. Сегодня там полностью отсутствует какая-либо инфраструктура. Наша задача ввести этот объект в полноценный туристический оборот. Сделать ее максимально комфортным для пребывания туристов», — сказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

По его словам, работы по благоустройству должны быть проведены в 2020—2021 годах. Стоимость работ станет известна после разработки, пишет РБК.

Как отметил глава Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов, благоустройство данной природной зоны необходимо, чтобы объект был востребован у туристов. Кроме того, в настоящее время есть потребность в новых объектах для туристического посещения, а пещеры являются интересным вариантом.

Ранее стало известно, что пенсионер Николай Трофимов своими силами восстановил мост около поселка Крутушка. За проделанную работу активиста поблагодарил президент Татарстана Рустам Минниханов.

