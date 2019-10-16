В Татарстане Юрьевскую пещеру благоустроят в следующем году
Юрьевскую пещеру в Татарстане благоустроят в 2020 году.
В настоящее время разрабатывается проект благоустройства и создания туристической инфраструктуры на территории пещер.
«Сейчас данные пещеры посещает большое количество людей, но точную цифру мы не знаем. Сегодня там полностью отсутствует какая-либо инфраструктура. Наша задача ввести этот объект в полноценный туристический оборот. Сделать ее максимально комфортным для пребывания туристов», — сказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.
По его словам, работы по благоустройству должны быть проведены в 2020—2021 годах. Стоимость работ станет известна после разработки, пишет РБК.
Как отметил глава Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов, благоустройство данной природной зоны необходимо, чтобы объект был востребован у туристов. Кроме того, в настоящее время есть потребность в новых объектах для туристического посещения, а пещеры являются интересным вариантом.
Ранее стало известно, что пенсионер Николай Трофимов своими силами восстановил мост около поселка Крутушка. За проделанную работу активиста поблагодарил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Справка
Юрьевская пещера расположена неподалеку от Камского Устья. Здесь находится старейший в Европе гипсовый рудник. Это единственная пещера в Татарстане, доступная для посещения туристами.
комментарии