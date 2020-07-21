В Татарстане за медпомощью из-за укусов клещей обратились более 5,5 тыс. человек

В Татарстане с начала 2020 года за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 5 525 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ. Это на 38% ниже по сравнению с прошлым годом. Показатели не превышают многолетнюю норму.

В этом году случаев заражения энцефалитом в Татарстане не зарегистрировано, но было выявлено 4 случая клещевого боррелиоза.

Также в республике в этом году против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) привито 6 160 человек. 1 403 пострадавших от укусов получили противоклещевой иммуноглобулин.



Эндемичными по вирусному энцефалиту в республике Татарстан являются Казань, Набережные Челны и еще 28 районов. По клещевому боррелиозу — вся территория республики. Противоклещевые обработки территорий в этом году проведены на площади 2 293 га.

Напомним, что сезон клещей в Татарстане длится с апреля по октябрь. Ежегодно регистрируют 9—10 тыс. случаев присасывания этих насекомых. В мае замначальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина назвала районы республики, где чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за укусов клещей.