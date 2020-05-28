В Татарстане назвали районы, где чаще всего присасываются клещи

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В Татарстане, по данным на 27 мая, зарегистрирован 2 651 случай присасывания клещей к человеку, то есть 71 случай на 100 тысяч населения. Это на 14% ниже статистики прошлого года, когда в медицинские организации обратилось 3 140 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщила замначальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

По ее словам, чаще всего клещи присасывались к людям в Заинском (264 на 100 тыс. человек), Агрызском (171), Менделеевском (168), Новошешминском (172), Спасском (171), Черемшанском (152), Ютазинском районах (132).

Уровень заболевания клещевым энцефалитом за последние 10 лет снизился в 11 раз, регистрируются единичные, от 1 до 4 случаев, заболевания в год. За последние 2 года случаев заболевания энцефалитом не регистрировалось.

В 2019 году произошел небольшой рост заболеваемости клещевым боррелиозом — заболел 51 человек. В этом году случаев заболевания клещевым боррелиозом не зарегистрировано.